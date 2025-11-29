Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Adana Demirspor vs Hatayspor lúc 00h00 ngày 02/12/2025

Nhận định soi kèo Adana Demirspor vs Hatayspor lúc 00h00 ngày 02/12/2025

  • 21:42 - 29/11/2025

Soi kèo Châu Á Adana Demirspor vs Hatayspor: updating

Vòng 15 giải hạng nhì Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor sẽ tiếp đón Hatayspor trên sân nhà với hy vọng giành được một kết quả tích cực. Nhưng ở tình hình hiện tại thì khả năng đó xem ra khó thành hiện thực.

Adana Demirspor đã thể hiện rõ sự hụt hơi ở mùa giải năm nay khi mới chỉ có 1 trận hòa sau 14 vòng đã đấu kèm 13 trận thua, họ còn bị trừ 24 điểm nên với số điểm -23 hiện tại thì xem như đội bóng này đã xuống hạng. Đây là những điều khiến tinh thần của các cầu thủ Adana Demirspor bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc liên tục để thua đậm những trận vừa qua cho thấy điều đó nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu vòng đấu thứ 15 này Adana Demirspor tiếp tục để thua trước một Hatayspor đang rất cần điểm.

Hatayspor chỉ đứng ngay trên Adana Demirspor, họ cũng chưa thể thắng trận nào sau 14 vòng đấu và nguy cơ xuống hạng rất lớn. Với một đội bóng mùa trước còn đá ở Super Lig thì đây là điều rất đáng thất vọng bởi mục tiêu của họ ban đầu là thăng hạng luôn. Với việc chưa thắng trận nào thì Hatayspor rất cần giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 15 này và việc gặp đội bóng coi như đã xuống hạng như Adana Demirspor là cơ hội không thể tốt hơn. Nhiều khả năng Hatayspor sẽ không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng với tỉ số đậm.

nhan-dinh-soi-keo-adana-demirspor-vs-hatayspor-luc-00h00-ngay-02-12-2025-1
Nhận định soi kèo Adana Demirspor vs Hatayspor lúc 00h00 ngày 02/12/2025

Như nhận định ở trên, tinh thần của các cầu thủ Adana Demirspor đang rất tệ do gần như đã phải xuống hạng sau khi bị trừ điểm, việc họ liên tục để thua đậm thời gian gần đây cho thấy điều đó. Nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội chủ nhà lại thua đậm trước Hatayspor, nên người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Hatayspor

Soi kèo Tài xỉu Adana Demirspor vs Hatayspor: updating

Adana Demirspor thua lần lượt 0-5, 2-7 và 0-4 ở 3 trận gần nhất, đều là các tỉ số đậm. Tinh thần của các cầu thủ đội chủ nhà đang rất tệ như nhận định ở trên nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ tiếp tục để thua đậm trước Hatayspor, trận đấu giữa hai đội vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-adana-demirspor-vs-hatayspor-luc-00h00-ngay-02-12-2025-2

Soi kèo Hiệp 1 Adana Demirspor vs Hatayspor: updating

Trong 45 phút đầu tiên đội khách Hatayspor sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành chủ nhà Adana Demirspor và rất có thể sẽ sớm có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy người chơi kèo hiệp 1 nên đặt cửa cho các cầu thủ Hatayspor thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Adana Demirspor 1 – 4 Hatayspor (Chọn Hatayspor và Tài trận)

