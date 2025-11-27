Nhận định soi kèo Aston Villa vs Wolverhampton lúc 21h05 ngày 30/11/2025

Soi kèo châu Á Aston Villa vs Wolverhampton: 1.91*1.0*1.99

Aston Villa đang trải qua một giai đoạn thăng hoa dưới thời HLV Unai Emery. Với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng thuyết phục 2-1 trên sân khách trước Leeds United, Villa đang cho thấy một lối chơi tấn công hiệu quả và một hàng thủ vững chắc. Hàng công của họ đã ghi được 15 bàn thắng, trong khi hàng thủ chỉ để thủng lưới 11 bàn, một minh chứng cho sự cân bằng và ổn định của đội bóng. Đặc biệt, lợi thế sân nhà là một yếu tố quan trọng giúp Villa tự tin hơn trong trận đấu này. Sân nhà Villa Park đã chứng kiến 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong mùa giải này, cho thấy sự khó chịu mà Villa tạo ra cho bất kỳ đối thủ nào khi thi đấu tại đây.

Trái ngược hoàn toàn, Wolverhampton Wanderers đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn và chật vật. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rob Edwards, “Bầy Sói” đang vật lộn ở nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League chỉ với vỏn vẹn 2 điểm. Thảm họa hơn, Wolves đã thua cả 5 trận gần nhất, trận thua gần đây nhất là thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace. Khả năng tấn công của Wolves đang là một vấn đề nghiêm trọng khi họ mới chỉ ghi được 7 bàn thắng, trong khi hàng thủ lại để thủng lưới tới 27 bàn. Sự yếu kém trong cả tấn công lẫn phòng ngự đã khiến Wolves trở thành một trong những đội bóng có nguy cơ xuống hạng cao nhất ở mùa giải này. Thành tích trên sân khách của Wolves cũng rất tệ, với 1 trận hòa và 5 thất bại, cho thấy những thách thức lớn mà họ phải đối mặt khi thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa Aston Villa và Wolverhampton Wanderers cho thấy sự cân bằng tương đối trong những trận đấu gần đây. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Với kèo châu Á Aston Villa chấp 1 bàn, cho thấy nhà cái đánh giá cao khả năng chiến thắng của Aston Villa. Dựa trên phong độ hiện tại và các số liệu thống kê, Aston Villa rõ ràng là ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng trước Wolverhampton Wanderers.

Chọn: Aston Villa

Soi kèo tài xỉu Aston Villa vs Wolverhampton: 1.84*2.5*2.04

Hàng công của Aston Villa đang thi đấu cực kì nổi bật với 8 bàn ghi được sau 3 trận đấu gần nhất. Trong khi đó, Wolverhampton đã phải nhận tới 12 bàn thua chỉ sau 4 trận đấu vừa qua. Điều này cho thấy hàng thủ của Wolves đang rất lỏng lẻo và dễ bị tổn thương. Do đó, khả năng trận đấu có nhiều bàn thắng là rất cao, và chuyên gia soi kèo của kênh Xoilac Live tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Aston Villa vs Wolverhampton: 2.08*0.5*1.82

Được chơi trên sân nhà và sở hữu phong độ rất cao, Aston Villa sẽ là đội chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Bàn thắng có thể sẽ sớm đến với Aston Villa, và hiệp 1 có thể kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Do đó, lựa chọn Aston Villa chấp 0.5 bàn trong hiệp 1 là một lựa chọn hợp lý.

Chọn: Aston Villa

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Wolverhampton

Dự đoán tỷ số Aston Villa vs Wolverhampton

Aston Villa 3-0 Wolverhampton (Chọn Aston Villa và Tài trận).