Nhận định soi kèo Brentford vs Burnley lúc 22h00 ngày 29/11/2025

  • 12:53 - 27/11/2025

Soi kèo châu Á Brentford vs Burnley: 2.07*1.25*1.83

Brentford đang cho thấy một sự ổn định đáng khen ngợi ở mùa giải này. Vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng cùng với 16 điểm có được là một minh chứng rõ ràng. Điểm mạnh nhất của “Bầy Ong” chính là phong độ ấn tượng trên sân nhà. Với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, Gtech Community Stadium đang trở thành một pháo đài vững chắc cho Brentford. Mặc dù vừa phải nhận một thất bại trước Brighton, nhưng Brentford vẫn duy trì được sự cân bằng trong lối chơi, với 18 bàn thắng ghi được và 19 bàn thua. Điều này cho thấy họ không chỉ có khả năng tấn công tốt mà còn có một hàng thủ đủ vững chắc để chống lại sức ép từ đối phương.

Ngược lại, Burnley đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với chỉ 10 điểm phản ánh rõ những vấn đề mà họ đang gặp phải. Phong độ sân khách của Burnley là một nỗi lo lớn, với chỉ 1 chiến thắng và 5 thất bại. Hàng công của “The Clarets” cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Với 14 bàn thắng ghi được và 24 bàn thua, hàng thủ của Burnley đang tỏ ra lỏng lẻo, để thủng lưới quá nhiều bàn trong khi hàng công lại không thể tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn. Thất bại trước Chelsea ngay trên sân nhà gần đây càng cho thấy những khó khăn mà Burnley đang phải đối mặt.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường, Burnley đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng so với 2 của Brentford. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phong độ và lực lượng của hai đội đã có nhiều thay đổi kể từ những trận đấu đó. Brentford hiện tại đang mạnh hơn so với quá khứ, đặc biệt là trên sân nhà.

Với tỷ lệ kèo châu Á Brentford chấp 1.25 trái, lựa chọn Brentford được xem là một quyết định hợp lý. Phong độ sân nhà ấn tượng cùng với sự yếu kém trên sân khách của Burnley là những yếu tố quan trọng để đưa ra nhận định này. Brentford có đủ khả năng để giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trước Burnley.

Chọn: Brentford

Soi kèo tài xỉu Brentford vs Burnley: 1.86*2.5*2.02

Hàng công của Brentford trên sân nhà đang chơi cực kì nổi bật với 6 bàn ghi được sau 2 trận gần nhất. Còn Burnley dù không bằng nhưng cũng có 4 bàn ở 2 trận sân khách vừa qua. Do đó chuyên gia soi kèo của kênh Xoilacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ kèo Brentford vs Burnley

Soi kèo hiệp 1 Brentford vs Burnley: 2.01*0.5*1.89

Dự đoán hiệp 1 sẽ diễn ra sôi động với nhiều pha tấn công từ cả hai phía. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Brentford có thể sẽ là đội chiếm ưu thế và ghi bàn trước. Lựa chọn Brentford trong hiệp 1 là một lựa chọn an toàn.

Chọn: Brentford

Đội hình dự kiến Brentford vs Burnley

Dự đoán tỷ số Brentford vs Burnley

Brentford 3-1 Burnley (Chọn Brentford và Tài trận).

