Nhận định soi kèo Chelsea vs Arsenal lúc 23h30 ngày 30/11/2025

  • 13:43 - 27/11/2025

Soi kèo châu Á Chelsea vs Arsenal: 1.96*-0.25*1.94

Chelsea, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Enzo Maresca, đã có một khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn. Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 23 điểm là một minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của The Blues. Chuỗi 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trên sân khách trước Burnley thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu và tận dụng cơ hội tốt của Chelsea.

Tuy nhiên, phong độ trên sân nhà của Chelsea vẫn còn tồn tại những vấn đề cần giải quyết. Dù đã ghi được 23 bàn thắng, hàng thủ của họ lại để thủng lưới 11 bàn, cho thấy sự thiếu chắc chắn và khả năng phòng ngự chưa thực sự tốt. Huấn luyện viên Maresca cần phải có những điều chỉnh hợp lý để cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng như thế này.

nhan-dinh-soi-keo-chelsea-vs-arsenal-luc-23h30-ngay-30-11-2025-1
Arsenal, dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Mikel Arteta, đang thể hiện một phong độ chói sáng và xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Với 29 điểm, Pháo thủ đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng, cho thấy sự ổn định và hiệu quả đáng kinh ngạc. Tương tự như Chelsea, Arsenal cũng có 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Chiến thắng đậm đà 4-1 trước Tottenham Hotspur là một lời khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh tấn công hủy diệt của Arsenal.

Điểm mạnh của Arsenal không chỉ nằm ở hàng công sắc bén mà còn ở phong độ sân khách ấn tượng. Với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, Arsenal đã chứng minh họ là một đối thủ đáng gờm trên mọi đấu trường. Sự tự tin và bản lĩnh khi thi đấu xa nhà là một yếu tố quan trọng giúp Arsenal có thể giành được kết quả tốt trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy sự vượt trội của Arsenal. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Arsenal đã giành chiến thắng 3 lần và hòa 2 lần trước Chelsea. Trận đấu gần nhất tại Premier League đã kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Arsenal trên sân nhà. Lịch sử đối đầu này có thể mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ Arsenal trước trận đấu sắp tới. Họ sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ và quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại trước Chelsea.

Chọn: Arsenal

Soi kèo tài xỉu Chelsea vs Arsenal: 1.95*2.5*1.93

Hàng công của Chelsea và Arsenal đang thi đấu rất bùng nổ với lần lượt ghi được 8 và 9 bàn sau 2 trận đã qua. Với những gì đã thể hiện, chuyên gia soi kèo của kênh Xoi lacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-chelsea-vs-arsenal-luc-23h30-ngay-30-11-2025-2
Tỷ lệ kèo Chelsea vs Arsenal

Soi kèo hiệp 1 Chelsea vs Arsenal: 1.69*-0.25*2.26

Với lối chơi tấn công chủ động, Arsenal có khả năng tạo ra lợi thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Vì vậy, lựa chọn Arsenal ở kèo hiệp 1 là một quyết định hợp lý.

Chọn: Arsenal

Đội hình dự kiến Chelsea vs Arsenal

nhan-dinh-soi-keo-chelsea-vs-arsenal-luc-23h30-ngay-30-11-2025-3

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Arsenal

Chelsea 1-2 Arsenal (Chọn Arsenal và Tài trận).

