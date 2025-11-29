Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Gorica vs Dinamo Zagreb lúc 00h00 ngày 2/12/2025

Nhận định soi kèo Gorica vs Dinamo Zagreb lúc 00h00 ngày 2/12/2025

  • 22:21 - 29/11/2025

Soi kèo châu Á Gorica vs Dinamo Zagreb: 0.98*1.0*097

Gorica sẽ tiếp đón Dinamo Zagreb trên Sân Stadion Radnik trong khuôn khổ vòng 15 giải Hạng Nhất Quốc Gia Croadtia. Mặc dù sở hữu lợi thế sân nhà, nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn cả về phong độ, lực lượng lẫn sự ổn định trong lối chơi, nguy cơ trắng tay là điều Gorica hoàn toàn có thể phải đối diện.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mario Carević, Gorica đang thi đấu thiếu thuyết phục trong thời gian gần đây. Ở 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 2 chiến thắng 1 trận hòa và để thua tới 2 trận. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân trong khi hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng khiến Gorica rơi tự do trên bảng xếp hạng. Sau 14 vòng đấu, đội chủ nhà Gorica mới có 18 điểm, tạm đứng thứ 6, và không còn giữ được hình ảnh khó chịu như những mùa giải trước.

Dù được chơi trên sân nhà, Gorica khó có thể lấn lướt trước đối thủ đang đạt phong độ tốt. Việc mất điểm hoặc thậm chí nhận thất bại là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi đội chủ nhà không tìm ra lời giải trong khâu phòng ngự.

Nhận định soi kèo Gorica vs Dinamo Zagreb lúc 00h00 ngày 2/12/2025

Bên kia chiến tuyển, đội khách Dinamo Zagreb dưới sự chỉ đạo của  HLV Fabio Cannavaro tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ có 3 chiến thắng, 0 trận hòa và chỉ thua 2 trận. Dù chưa bùng nổ mạnh mẽ, nhưng sự chắc chắn trong cách thi đấu giúp Dinamo Zagreb có được 28 điểm, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với đội xếp đầu chỉ là 2 điểm, chính vì vậy đây là cơ hội tốt giúp Dinamo Zagreb có được 3 điểm qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch.

Hàng tiền vệ giàu tính sáng tạo cùng hàng công có khả năng tận dụng thời cơ tốt đang là điểm tựa lớn của Dinamo Zagreb. Bên cạnh đó, bản lĩnh thi đấu sân khách của đội bóng áo xanh trắng cũng được cải thiện đáng kể, cho thấy Dinamo Zagreb hoàn toàn đủ khả năng ra về với 3 điểm.

Chọn: Dinamo Zagreb

Soi kèo tài xỉu Gorica vs Dinamo Zagreb: 0.98*2.5/3*097

Thống kê cho thấy Gorica ghi được 19 bàn và để thủng lưới 21 bàn sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, Dinamo Zagreb ghi 28 bàn và thủng lưới 13 bàn cùng số trận. Hàng thủ của cả hai đội đều không mang lại sự yên tâm nhưng khả năng ghi bàn lại khá ổn định.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hoạt động hiệu quả nhưng hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, đặc biệt là Gorica với số bàn thua cao. Dinamo Zagreb lại có xu hướng đẩy cao đội hình từ sớm để tìm bàn thắng, trong khi Gorica thường rơi vào trạng thái bị động khi chịu áp lực.

Nếu Dinamo Zagreb sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu sẽ trở nên cởi mở hơn khi Gorica buộc phải dâng cao đội hình đáp trả, tạo ra nhiều khoảng trống phía sau.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ trận đấu giữa Gorica vs Dinamo Zagreb

Soi kèo hiệp 1 Gorica vs Dinamo Zagreb: 0.98*0.5*097

Dinamo Zagreb thường nhập cuộc nhanh và hiệu quả. 4/5 trận gần nhất họ đều mở tỷ số ngay trong hiệp 1, trong đó 3 bàn đến trong 20 phút đầu. Ngược lại, Gorica nhập cuộc chậm, phối hợp thiếu mạch lạc và dễ mắc sai lầm khi đối phương pressing tầm cao.

Khả năng Dinamo Zagreb vượt lên sớm trong hiệp 1 được đánh giá rất cao.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Gorica vs Dinamo Zagreb:

Gorica: Updating

Dinamo Zagreb: Updating

Gorica 1-3 Dinamo Zagreb (Chọn Dinamo Zagreb– Tài cả trận).

