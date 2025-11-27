Nhận định soi kèo Manchester City vs Leeds United lúc 22h00 ngày 29/11/2025

Soi kèo châu Á Manchester City vs Leeds United: 1.94*1.75*1.96

Manchester City đang tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Hiện tại, họ đang xếp thứ 3 với 22 điểm, một vị trí thể hiện sự ổn định và sức mạnh của đội bóng. Phong độ gần đây của “The Citizens” rất ấn tượng, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, dù cú vấp ngã trước Newcastle United là một lời nhắc nhở rằng không có trận đấu nào là dễ dàng. Điểm mạnh lớn nhất của Man City chính là sân nhà Etihad, nơi họ đã giành 5 chiến thắng và chỉ chịu một thất bại. Với 24 bàn thắng ghi được và chỉ 10 bàn thua, hàng công của Man City được tổ chức rất tốt và hàng thủ vững chắc, tạo nên một sự cân bằng đáng gờm.

Ngược lại, Leeds United, dưới sự dẫn dắt của HLV Daniel Farke, đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Hiện tại, họ đang nằm trong nhóm đèn đỏ, xếp thứ 18 với chỉ 11 điểm. Phong độ gần đây của Leeds là một báo động, với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và 4 thất bại, bao gồm cả trận thua ngay trên sân nhà trước Aston Villa. Vấn đề lớn nhất của Leeds nằm ở phong độ trên sân khách, nơi họ chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất và phải chịu tới 5 thất bại. Với hiệu số bàn thắng bại âm (11 bàn thắng và 22 bàn thua), Leeds United đang phải đối mặt với một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trước một Manchester City đang hừng hực khí thế.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội nghiêng hoàn toàn về phía Manchester City. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Man City đã giành chiến thắng tới 4 lần và chỉ để thua 1 trận. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Premier League, Man City đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1, thể hiện khả năng vượt qua Leeds trong những trận đấu căng thẳng. Lợi thế lịch sử này sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho Man City khi họ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Dựa trên phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà, Manchester City là ứng cử viên rõ ràng cho chiến thắng trong trận đấu này. Sức mạnh vượt trội của đội hình, sự nhạy bén về chiến thuật dưới thời Pep Guardiola, và phong độ ổn định tại Etihad tạo nên một lợi thế không thể chối cãi. Leeds United sẽ cần phải tạo ra một màn trình diễn phi thường để có thể gây khó khăn cho Man City, nhưng với những khó khăn mà họ đang gặp phải trong mùa giải này, một chiến thắng cho Man City trên sân nhà là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất.

Chọn: Manchester City

Soi kèo tài xỉu Manchester City vs Leeds United: 1.87*3.0*2.01

Cặp đấu giữa Manchester City vs Leeds United luôn bùng nổ bàn thắng với 23 pha lập công sau 6 trận. Với hiệu suất ghi bàn lên tới gần 4 bàn mỗi trận thì người chơi của kênh Xoi Lac TV nên tin tưởng để đặt Tài ở trận đấu này.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Manchester City vs Leeds United: 1.91*0.75*1.99

Được chơi trên sân nhà và sở hữu đội hình áp đảo, Manchester City sẽ chơi hoàn toàn trên cơ so với Leeds United. Bàn thắng sẽ sớm đến với đội chủ nhà và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía của Manchester City.

Chọn: Manchester City

Đội hình dự kiến Manchester City vs Leeds United

Dự đoán tỷ số Manchester City vs Leeds United

Manchester City 4-0 Leeds United (Chọn Manchester City và Tài trận).