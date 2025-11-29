Nhận định soi kèo Rayo Vallecano vs Valencia lúc 03h00 ngày 2/12/2025

Soi kèo châu Á Rayo Vallecano vs Valencia: 2.01*0.5*1.89

Rayo Vallecano, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Iñigo Pérez, đang trải qua một giai đoạn phong độ không ổn định. Tuy nhiên, 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này có tiềm năng. Điểm mạnh của Rayo Vallecano nằm ở khả năng phòng ngự, thể hiện qua trận hòa không bàn thắng gần đây trước Real Oviedo. Mặc dù hàng công chưa thực sự sắc sảo với chỉ 12 bàn thắng trong mùa giải, nhưng sự ổn định nơi hàng thủ là yếu tố quan trọng giúp họ cạnh tranh. Vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng phản ánh đúng thực trạng của đội bóng, một tập thể có khả năng gây khó dễ cho đối thủ nhưng lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa lợi thế thành chiến thắng.

Valencia cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Mùa giải của họ không mấy suôn sẻ, và phong độ gần đây với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua cho thấy sự thiếu ổn định. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Levante là một liều thuốc tinh thần quan trọng, nhưng những vấn đề nơi hàng thủ vẫn còn tồn tại. Việc để thủng lưới 21 bàn trong khi chỉ ghi được 12 bàn thắng cho thấy sự mất cân bằng trong lối chơi của Valencia. Đặc biệt, phong độ sân khách của họ cực kỳ tệ hại với 6 trận liên tiếp không thắng, một yếu tố quan trọng cần xem xét.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy sự cân bằng với mỗi đội có 1 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu gần nhất tại La Liga kết thúc với tỷ số hòa 1-1, thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên, dựa trên phong độ và thống kê hiện tại, Rayo Vallecano có lợi thế hơn, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Sự ổn định trong phòng ngự và phong độ sân khách kém cỏi của Valencia là những yếu tố quan trọng khiến cho Rayo Vallecano được đánh giá cao hơn.

Chọn: Rayo Vallecano

Soi kèo tài xỉu Rayo Vallecano vs Valencia: 1.88*2.25*2.00

Hàng công của Rayo Vallecano không thực sự bùng nổ với chỉ 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất. Valencia cũng gặp vấn đề tương tự, với 2/3 trận gần nhất không ghi được bàn nào. Điều này cho thấy cả hai đội đều đang gặp nhiều vấn đề trong khâu ghi bàn. Mức kèo 2.25 cho thấy nhà cái dự đoán một trận đấu có ít bàn thắng. Dựa trên phân tích này, chuyên gia soi kèo của kênh Xoilacz TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Rayo Vallecano vs Valencia: 2.09*0.25*1.81/

Rayo Vallecano, với lợi thế sân nhà, dự kiến sẽ nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép lên khung thành của Valencia. Khả năng ghi bàn sớm của Rayo Vallecano trong hiệp 1 là khá cao. Mức kèo -0.25 cho thấy nhà cái tin rằng Rayo Vallecano sẽ chiếm ưu thế trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: Rayo Vallecano

Đội hình dự kiến Rayo Vallecano vs Valencia

Dự đoán tỷ số Rayo Vallecano vs Valencia

Rayo Vallecano 1-0 Valencia (Chọn Rayo Vallecano và Xỉu trận).